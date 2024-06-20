В Москве закрыли парки в ожидании сильной грозы

В Москве закрыли парки культуры и отдыха из-за непогоды

Все парки культуры и отдыха в Москве временно закрыли в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Об этом сообщает Telegram-канал «Парковый».

Также закрыты все фестивальные площадки. Владельцам кафе и ресторанов напомнили о необходимости укрепить конструкции летних веранд и временно не принимать на них гостей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил жителей столицы об «очередном испытании экстремальными погодными условиями». По прогнозам, в четверг, 20 июня, с 3:00 до 22:00 местами ожидается гроза и сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей. Ожидается, что наиболее сильные осадки пройдут в утренние и дневные часы.