Доступность жилья в Москве и области оценили

40 процентов новостроек Новой Москвы продаются за 5-10 млн руб.

Самые дешевые новостройки в столице и поблизости можно найти в Новой Москве и Подмосковье. Во сколько обойдется местное жилье, «Газете.Ru» рассказали в компании «Метриум».

По данным фирмы, 40 процентов лотов в Новой Москве оцениваются в 5-10 миллионов рублей. В тех же пределах варьируется стоимость 61 процента квартир в Подмосковье.

В то же время в старых границах города большая часть объектов на первичном рынке стоит от 10 до 15 миллионов рублей. Они занимают 36 процентов от всего предложения в классах жилья «стандарт» и «комфорт». В бизнес-классе подавляющее большинство квартир продается за 15-25 миллионов рублей (доля составляет 35 процентов). Объекты премиум-класса чаще всего распродаются по цене от 60 миллионов рублей (27 процентов), а в элитном сегменте — от 300 миллионов рублей (30 процентов).

Эксперты отмечают сужение ассортимента бюджетных квартир. Управляющий директор компании Руслан Сырцов объясняет это ростом цен на стройматериалы и работы, а также покупательским ажиотажем.

В среднем квадратный метр жилплощади на первичном рынке столицы стоит 466 тысяч рублей — за последние пять лет показатель вырос почти на 71 процент. В массовом сегменте цены выросли на 96 процентов, в бизнес-классе — на 89 процентов, в премиум — на 35 процентов, а в элитном — на 85 процентов. Расценки на новостройки в Новой Москве поднялись на 107 процентов.

Ранее в Росреестре зафиксировали снижение спроса на новостройки среди москвичей. За год продажи первичного жилья упали на девять процентов.