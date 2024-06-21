Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 21 июня 2024Экономика

Доступность жилья в Москве и области оценили

40 процентов новостроек Новой Москвы продаются за 5-10 млн руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Самые дешевые новостройки в столице и поблизости можно найти в Новой Москве и Подмосковье. Во сколько обойдется местное жилье, «Газете.Ru» рассказали в компании «Метриум».

По данным фирмы, 40 процентов лотов в Новой Москве оцениваются в 5-10 миллионов рублей. В тех же пределах варьируется стоимость 61 процента квартир в Подмосковье.

В то же время в старых границах города большая часть объектов на первичном рынке стоит от 10 до 15 миллионов рублей. Они занимают 36 процентов от всего предложения в классах жилья «стандарт» и «комфорт». В бизнес-классе подавляющее большинство квартир продается за 15-25 миллионов рублей (доля составляет 35 процентов). Объекты премиум-класса чаще всего распродаются по цене от 60 миллионов рублей (27 процентов), а в элитном сегменте — от 300 миллионов рублей (30 процентов).

Материалы по теме:
Что-то пошло так Москва удивляет низкими ценами на жилье, но счастье будет недолгим
Что-то пошло такМосква удивляет низкими ценами на жилье, но счастье будет недолгим
22 февраля 2018
Перестройка Что будет с ценами на новые квартиры в Москве
ПерестройкаЧто будет с ценами на новые квартиры в Москве
6 февраля 2018
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить» Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
15 января 2018

Эксперты отмечают сужение ассортимента бюджетных квартир. Управляющий директор компании Руслан Сырцов объясняет это ростом цен на стройматериалы и работы, а также покупательским ажиотажем.

В среднем квадратный метр жилплощади на первичном рынке столицы стоит 466 тысяч рублей — за последние пять лет показатель вырос почти на 71 процент. В массовом сегменте цены выросли на 96 процентов, в бизнес-классе — на 89 процентов, в премиум — на 35 процентов, а в элитном — на 85 процентов. Расценки на новостройки в Новой Москве поднялись на 107 процентов.

Ранее в Росреестре зафиксировали снижение спроса на новостройки среди москвичей. За год продажи первичного жилья упали на девять процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

      На Западе заявили о сигнале Путина для США

      Домохозяек призвали устроить «баню» духовке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше