Москвичи расхотели покупать квартиры в новостройках

Продажи новостроек в столице упали на девять процентов

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2024 года упали на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

За пять месяцев 2024 года было заключено 34,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). С учетом сделок с нежилой недвижимостью управлением было зарегистрировано 54,7 тысячи ДДУ, на три процента меньше, чем за пять месяцев прошлого года.

В Москве в мае было зарегистрировано 12,6 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости. Это на три процента больше, чем в мае прошлого года. Было также оформлено 8,6 тысячи сделок ДДУ на рынке жилья (плюс семь процентов).

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута призвал россиян не ждать резкого падения цен на жилье после отмены льготной ипотеки. По его словам, квартиры могут подешеветь максимум на 10 процентов.