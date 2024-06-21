Мужчина и женщина сожгли вещи на Вечном огне в Сочи и были задержаны

В Сочи задержали мужчину и женщину за сжигание вещей на Вечном огне

Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжих мужчину и женщину, которые сожгли вещи на Вечном огне в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УВД по городу.

По данным ведомства, все произошло в ночь на 19 июня. О факте осквернения памятника в полицию сообщили другие граждане. Личности злоумышленников удалось установить по записям камер видеонаблюдения – ими оказались 35-летний приезжий из Алтайского края и 38-летняя уроженка Ростовской области. Сейчас они задержаны.

На пару составили административные протоколы, а в отношении женщины также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243.4 («Повреждение воинских памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об осквернении мемориала в Республике Башкортостан двумя подростками.