Мужчину с навязчивой секс-фантазией предупредили о ее опасности

42-летний мужчина признался, что мечтает увидеть жену занимающейся сексом с его другом. Эксперт по отношениям Дейдра Сандерс предупредила, что эта навязчивая фантазия опасна, сообщает The Sun.

Мужчина рассказал, что женат уже шесть лет. Некоторое время назад приятель сделал комплименты его жене, отметив ее прекрасную форму. С тех пор мужчину преследует одна и та же фантазия: он представляет, как жена занимается сексом с его другом.

«Эта мысль возбуждает меня всякий раз, когда мы оказываемся с женой в постели. Я понимаю, что это неправильно, но остановиться не могу. Я не решаюсь откровенно сказать ей об этом, но уже показывал порноролики с сексом втроем, а также куколд-порно», — признался он.

Мужчина добавил, что скоро он, его жена и друг окажутся в загородном отеле, так как поедут на юбилей общего знакомого. «Я озвучил ему свое желание и даже предложил внезапно постучать в дверь нашей комнаты. Проблема в том, что жена не в курсе. Что я должен ей сказать?» — поинтересовался фантазер.

Сандерс заявила, что мужчина настолько увлекся своими фантазиями, что напрочь забыл о супруге и ее чувствах. В такой ситуации женщина может почувствовать себя буквально куском мяса, который продали другому.

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К тому же подобные действия могут лишить и друга, заверила специалистка. Если мужчина все же намерен продолжать следовать своим желаниям, то ему следует рассказать о фантазиях жене и посмотреть на ее реакцию, заключила она.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.