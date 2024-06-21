На Балканах произошли масштабные отключения электроэнергии. Свет пропал в нескольких странах

В БиГ, Черногории и еще двух балканских странах почти полностью пропал свет

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Черногории, а также в соседних Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии, в регионе Далмация.

Генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович уточнил, что электричество пропало на всей территории страны, кроме севера. «CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы и над обеспечением энергоснабжением всех потребителей в Черногории», — заверил он.

В Будве и Подгорице электроснабжение удалось восстановить. Больницы в регионе работали без перебоев за счет генераторов.

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Черногории также был зафиксирован крупный сбой в работе интернета.

«Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии», — сказано в сообщении.

Причиной массового отключения электричества стала авария электрораспределительных сетей, которая произошла на фоне высоких температур в регионе. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович отмечал, что региональные операторы мобилизованы для решения проблемы.

«Потребление резко возросло из-за высоких температур Нельзя уверенно сказать, когда ситуация будет нормализована», — заявил глава ведомства.

Национальное телевидение Хорватии HRT уточняло, что большая часть Адриатического побережья страны оказалась обесточена. В частности, в Сплите не работали светофоры, а на улицах были слышны сирены экстренных служб.

Фото: Arben Celi / Reuters

Температура в Западных Балканах достигнет 40 градусов

По данным метеорологических служб, температура в регионе 22 июня может достигнуть 40 градусов. В связи с этим в Сербии предупредили жителей страны, что на большей части территории республики будет действовать красный уровень погодной опасности.

При красном уровне погодной опасности наблюдаются чрезвычайно опасные погодные условия, которые угрожают жизни животных и людей. Также возможны проблемы с электроснабжением и транспортом.