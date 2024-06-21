Масштабные отключения электроэнергии произошли в Черногории, а также в соседних Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии, в регионе Далмация.
Генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович уточнил, что электричество пропало на всей территории страны, кроме севера. «CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы и над обеспечением энергоснабжением всех потребителей в Черногории», — заверил он.
В Будве и Подгорице электроснабжение удалось восстановить. Больницы в регионе работали без перебоев за счет генераторов.
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Черногории также был зафиксирован крупный сбой в работе интернета.
«Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии», — сказано в сообщении.
Причиной массового отключения электричества стала авария электрораспределительных сетей, которая произошла на фоне высоких температур в регионе. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович отмечал, что региональные операторы мобилизованы для решения проблемы.
«Потребление резко возросло из-за высоких температур Нельзя уверенно сказать, когда ситуация будет нормализована», — заявил глава ведомства.
Национальное телевидение Хорватии HRT уточняло, что большая часть Адриатического побережья страны оказалась обесточена. В частности, в Сплите не работали светофоры, а на улицах были слышны сирены экстренных служб.
Температура в Западных Балканах достигнет 40 градусов
По данным метеорологических служб, температура в регионе 22 июня может достигнуть 40 градусов. В связи с этим в Сербии предупредили жителей страны, что на большей части территории республики будет действовать красный уровень погодной опасности.
При красном уровне погодной опасности наблюдаются чрезвычайно опасные погодные условия, которые угрожают жизни животных и людей. Также возможны проблемы с электроснабжением и транспортом.