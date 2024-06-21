Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине из-за нехватки водителей грузовиков начнут обучать женщин

Деркач: на Украине женщин начнут обучать вождению грузовиков и автобусов

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

На Украине женщин начнут обучать вождению грузовиков и автобусов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры страны Сергей Деркач, передает Forbes.ua.

«Это вопрос ближайших недель. Собираем данные о потребности в водителях», — уточнил Деркач.

По его словам, по состоянию на февраль нехватка водителей грузовиков и автобусов на Украине составляла 30 процентов. Спустя несколько месяцев дефицит мог увеличиться, добавил Деркач.

Замминистра инфраструктуры Украины также рассказал, что к обучению женщин управлению данными видами транспорта планируется привлечь украинский бизнес.

Ранее стало известно число женщин, состоящих в Вооруженных силах Украины. Так, по информации Минобороны страны, в армии республики состоят 67 тысяч украинок, из них 48 тысяч человек в данный момент проходят военную службу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

      Три тысячи человек одновременно окунулись голышом в холодную воду в честь праздника

      Названы цели разрушительной бомбы ФАБ-3000

      Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером

      Канадский ученый обвинил власти в намеренном запрете на изучение загадочной болезни мозга

      В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

      Впервые ставшая самой дорогой в мире компания резко подешевела

      Голые туристы отшлепали друг друга в баре на курорте Европы и попали на видео

      Известный блогер рассказал об орущей на него матом Собчак

      Лукашенко приснилась дойка коров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше