На Украине из-за нехватки водителей грузовиков начнут обучать женщин

Деркач: на Украине женщин начнут обучать вождению грузовиков и автобусов

На Украине женщин начнут обучать вождению грузовиков и автобусов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры страны Сергей Деркач, передает Forbes.ua.

«Это вопрос ближайших недель. Собираем данные о потребности в водителях», — уточнил Деркач.

По его словам, по состоянию на февраль нехватка водителей грузовиков и автобусов на Украине составляла 30 процентов. Спустя несколько месяцев дефицит мог увеличиться, добавил Деркач.

Замминистра инфраструктуры Украины также рассказал, что к обучению женщин управлению данными видами транспорта планируется привлечь украинский бизнес.

Ранее стало известно число женщин, состоящих в Вооруженных силах Украины. Так, по информации Минобороны страны, в армии республики состоят 67 тысяч украинок, из них 48 тысяч человек в данный момент проходят военную службу.