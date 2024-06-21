НАТО призвали внимательно следить за отношениями России и Вьетнама

Экс-главком Ставридис: НАТО нужно следить за отношениями России и Вьетнама

НАТО нужно внимательно следить за отношениями России и Вьетнама, особенно после визита президента Владимира Путина во Вьетнам. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью каналу MSNBC.

«Мы должны также наблюдать за этим флангом», — рассказал бывший главком.

Ставридис добавил, что встреча Путина с вьетнамским коллегой То Ламом якобы представляет опасность для США и Североатлантического блока.

Ранее Ставридис заявил, что Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние и побеждают США в Африке. По его словам, Пекин и Москва укрепляются на континенте. Российские военизированные формирования действуют в Мали, Конго, ЦАР и других государствах, а китайское руководство развивает свою инициативу «Один пояс — один путь».