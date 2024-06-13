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12:12, 13 июня 2024Мир

В США заявили о победе России и Китая над Вашингтоном в Африке

Bloomberg: Россия и Китай укрепляют политическое и военное влияние в Африке
Джеймс Ставридис

Джеймс Ставридис. Фото: Panayiotis Tzamaros / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние и побеждают США в Африке. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Bloomberg.

По словам эксперта, Пекин и Москва укрепляются на континенте. Российские военизированные формирования действуют в Мали, Конго, ЦАР и других государствах, а китайское руководство развивает свою инициативу «Один пояс — один путь».

«Африка, на долю которой приходится 60 процентов пахотных земель планеты, 30 процентов запасов полезных ископаемых, и население которой приближается к 1,5 миллиарда человек, становится все более важным регионом для обеспечения глобальной безопасности. К сожалению, США не приспосабливаются к быстро меняющейся обстановке. Последним ударом стал уход американских войск из Нигера», — говорится в материале.

Командующий африканским командованием США генерал Майк Лэнгли отмечает, что Китай активно действует во всех 54 странах континента и стремится создать военно-морские базы в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Аденском заливе. Уточняется, что Пекин уже построил первую официальную зарубежную базу на Африканском Роге в Джибути.

«Великие державы — конкуренты Америки — глубоко проникли в Африку и без последовательной стратегии США будут продолжать терять влияние и геополитическое преимущество», — заключил адмирал в отставке.

Ранее Ставридис выразил мнение, что наибольшей угрозой для США являются не Россия, Китай или Иран, а раскол внутри американского общества. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо изменить систему образования и работать над интернет-грамотностью населения.

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      Виктория Кондратьева
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