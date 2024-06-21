Названы планирующие сократить долю работников-мигрантов регионы России

Минтруд заявил о сокращении возможной доли работников-мигрантов в 11 регионах РФ

Минтруд России опубликовал для общественного обсуждения проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что документ разработан с учетом предложений от регионов, а допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы.

Отмечается, что в Дагестане планируется ограничить трудоустройство мигрантов в строительстве квотой в 30 процентов, в сельском хозяйстве Краснодарского края — уровнем в 50 процентов, тогда как в гостинично-ресторанном бизнесе Кубани этот показатель будет равняться 15 процентам.

В ряде регионов наем иностранцев в некоторых сферах планируется ограничить полностью. Такое решение, в частности, предусмотрено для сферы выращивания овощей Красноярского края, производства детского питания в Калужской области, а также торговли алкоголем и табаком в Оренбуржье.

Также в число регионов, где установлены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы, как ожидается, войдут Челябинская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Амурская области и Республика Удмуртия.

Ранее в Госдуме предложили обсудить введение на федеральном уровне запрета на трудоустройство мигрантов в такси, действующего сейчас в ряде российских регионов. В следующем году также сохранится запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.