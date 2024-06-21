Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

Суд приговорил к 27 годам военного ВСУ за убийство двух жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 27 годам лишения свободы пулеметчика Нацгвардии Украины, старшего солдата Алексея Короля, обстрелявшего жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве двух человек по мотивам политической и идеологической ненависти. Его отправят в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что 14 марта 2022 года Король заметил ехавший по улице 130-й Таганрогской Дивизии гражданский легковой автомобиль. В его салоне находились двое жителей. Пулеметчик получил приказ открыть огонь по машине, в результате люди в салоне погибли.

17 июня сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковой части А4608) Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Российской Федерации.