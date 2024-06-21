Один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: при атаке ВСУ на село в Белгородской области пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Один из жителей получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, при атаке была повреждена линия электропередачи.

Ранее 21 июня украинский FPV-дрон два раза атаковал село Сопычи в Брянской области. В результате ЧП повреждения получил легковой автомобиль.