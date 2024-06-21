Украинский FPV-дрон второй раз за день атаковал российский регион

Украинский FPV-дрон второй раз за день атаковал Брянскую область

Украинский FPV-дрон второй раз за день атаковал Брянскую область. Об очередной атаке на регион сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Под ударом оказалось село Сопычи Погарского района. В результате атаки повреждения получил легковой автомобиль. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее 21 июня атаке подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Удар был осуществлен также с помощью FPV-дрона.

Помимо этого украинские войска продолжили наносить удары по Белгородской области — региону, который чаще других подвергается атакам со стороны соседнего государства. Так, при обстреле окраины города Шебекино мирный житель получил контузию. Затем украинские войска обстреляли село Почаево Грайворонского городского округа. Там в здании производственного предприятия выбило окна, посечены кровля, фасад и оборудование. Повреждения от обстрела также получила линия электроснабжения.