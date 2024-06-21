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18:07, 21 июня 2024Россия

Российское предприятие попало под обстрел ВСУ

Гладков: в Белгородской области предприятие попало под обстрел ВСУ

Фото: Reuters

В Белгородской области производственное предприятие в селе Почаево Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в здании выбило окна, посекло кровлю, фасад и оборудование. Повреждения от обстрела также получила линия электроснабжения.

По предварительной информации, никто не пострадал. «Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что при обстреле окраины города Шебекино со стороны ВСУ 21 июня мирный житель получил контузию. Повреждения зафиксировали на территории пяти домовладений.

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      Елена Торубарова
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