Российское предприятие попало под обстрел ВСУ

Гладков: в Белгородской области предприятие попало под обстрел ВСУ

В Белгородской области производственное предприятие в селе Почаево Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в здании выбило окна, посекло кровлю, фасад и оборудование. Повреждения от обстрела также получила линия электроснабжения.

По предварительной информации, никто не пострадал. «Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что при обстреле окраины города Шебекино со стороны ВСУ 21 июня мирный житель получил контузию. Повреждения зафиксировали на территории пяти домовладений.