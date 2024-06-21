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16:27, 21 июня 2024Россия

Россиянин получил контузию при обстреле со стороны Украины

Мирный житель получил контузию при обстреле окраины Шебекино со стороны Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мирный житель получил контузию при обстреле окраины города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно», — написал чиновник.

В городе, по словам Гладкова, обнаружили повреждения на территории пяти домовладений.

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Еще одна атака пришлась на село Муром, где дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли. В строении повреждения получили кровля и фасад. Также зафиксировали выбитые стекла.

В ночь на 21 июня украинские войска попытались осуществить массированную атаку по российской территории. Минобороны России отчиталось об уничтожении более сотни беспилотников, 70 из которых были перехвачены над акваторией Черного моря неподалеку от берегов Крыма. Также под ударом оказались Краснодарский край и Волгоградская область.

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      Никита Абрамов
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