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17:01, 21 июня 2024Россия

Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке украинским FPV-дроном

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате нападения беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля.

Пострадавших нет, отметил глава области. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали беспилотные летательные аппарата (БПЛА). По предварительным данным, сбиты уже четыре беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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