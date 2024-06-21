Орбан: фон дер Ляйен является девочкой-прислужницей при демоне

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является лишь «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — «прим. Ленты.ру») под которым подразумевается глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница», — рассказал политик.

Орбан раскритиковал самого Вебера, заявив, что он создал в Европейском парламенте «военную коалицию» сторонников дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он также напомнил о вкладе политика в процесс лишения у Будапешта права голоса и препятствование будущему председательству в Европейском союзе.

Ранее Орбан заявил, что попытки стран Североатлантического альянса выиграть в конфликте являются безнадежными. Он подчеркнул, что Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.