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17:28, 21 июня 2024Мир

Орбан назвал главу Еврокомиссии девочкой-прислужницей при демоне

Орбан: фон дер Ляйен является девочкой-прислужницей при демоне

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является лишь «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — «прим. Ленты.ру») под которым подразумевается глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница», — рассказал политик.

Орбан раскритиковал самого Вебера, заявив, что он создал в Европейском парламенте «военную коалицию» сторонников дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он также напомнил о вкладе политика в процесс лишения у Будапешта права голоса и препятствование будущему председательству в Европейском союзе.

Ранее Орбан заявил, что попытки стран Североатлантического альянса выиграть в конфликте являются безнадежными. Он подчеркнул, что Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.

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      Максим Габриелян
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