Орбан оценил шансы НАТО выиграть в конфликте на Украине

Попытки стран Североатлантического альянса выиграть в конфликте являются безнадежными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Страны альянса хотели бы выиграть в конфликте на Украине, но это безнадежно, поскольку цена в любом случае будет неподъемной для них», — рассказал политик.
Орбан подчеркнул, что Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.
Ранее Орбан заявил, что НАТО проведет военную миссию на Украине, в которой Венгрия участвовать не будет. Он добавил, что страна не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.