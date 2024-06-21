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12:47, 21 июня 2024Мир

Орбан оценил шансы НАТО выиграть в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан: попытки НАТО выиграть в конфликте на Украине безнадежны

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Попытки стран Североатлантического альянса выиграть в конфликте являются безнадежными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Страны альянса хотели бы выиграть в конфликте на Украине, но это безнадежно, поскольку цена в любом случае будет неподъемной для них», — рассказал политик.

Орбан подчеркнул, что Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.

Ранее Орбан заявил, что НАТО проведет военную миссию на Украине, в которой Венгрия участвовать не будет. Он добавил, что страна не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.

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      Дарья Устьянцева
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