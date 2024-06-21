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04:30, 21 июня 2024Наука и техника

Назван простой способ борьбы с болью в пояснице

The Lancet: прогулки помогают бороться с рецидивирующей болью в пояснице

Фото: Krzysztof Hepner / Unsplash

Ученые Университета Маккуори в Австралии назвали простой способ борьбы с рецидивирующей болью в пояснице. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, для этого необходимы регулярные прогулки.

Около 800 миллионов человек во всем мире страдают от болей в пояснице, что является основной причиной инвалидности и снижения качества жизни. Повторные эпизоды боли в пояснице очень распространены: у семи из 10 человек, выздоравливающих после эпизода, в течение года возникает рецидив.

В исследовании приняли участие 701 взрослый человек, который перенес эпизод боли в пояснице. Участников случайным образом распределили либо на индивидуальную программу ходьбы в сочетании с шестью учебными занятиями под руководством физиотерапевта в течение шести месяцев, либо в контрольную группу.

Наблюдение за добровольцами проводилось в течение одного-трех лет в зависимости от времени начала их участия в эксперименте. Результаты показали, что в группе вмешательства было меньше случаев боли, ограничивающей активность, по сравнению с контрольной группой, а также более длительный средний период до рецидива — 208 дней по сравнению со 112 днями.

Предполагается, что положительный эффект ходьбы заключается в сочетании физической нагрузки и мягких колебательных движений, укрепления структур и мышц позвоночника, расслабления и снятия стресса, а также освобождения эндорфинов.

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      Александр Еникеев
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