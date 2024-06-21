Песков заявил о готовности России к диалогу с США о безопасности с одним условием

Песков: Россия обсудит с США безопасность только при включении Украины

Россия готова к диалогу с США о безопасности только при включении в обсуждение украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Россия открыта к диалогу, но к диалогу комплексному, охватывающему все измерения. Причем включая измерение, связанное с украинским вопросом», — отметил он.

Песков добавил, что «Россия готова также обсудить вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине».

7 июня старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности в сфере сохранения ограничений на его развернутое положение.