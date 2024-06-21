По факту истязания несовершеннолетней россиянки в больнице возбудили дело

На Кубани возбудили дело по факту истязания девочки-инвалида в психдиспансере

Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

Начало событий в новости Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки в медицинском учреждении Краснодарского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело заведено по статьям 117 («Истязание») и 293 («Халатность») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно данным СК, с мая по июнь девочка находилась в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе, где получила множественные телесные повреждения. При этом сотрудники больницы не осуществляли должный надзор за несовершеннолетним ребенком и не предпринимали мер к оказанию ему медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что потерпевшая – ребенок-инвалид. Ее мать обвинила врачей психдиспансера в поселке Заречный в истязании дочери.

