Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

В Краснодарском крае мать инвалида обвинила психдиспансер в истязании дочери

В Краснодарском крае мать 13-летней девочки-инвалида обвинила врачей психдиспансера в поселке Заречный в истязании дочери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

За время нахождения в диспансере девочка похудела на 10 килограммов, перестала узнавать близких, а на ее теле были порезы и ожоги, рассказала каналу мать девочки. По ее словам, в медучреждении состояние ребенка объяснили тем, что она сама себя ранила, а от еды отказывалась якобы из-за стоматита.

«На указательном пальчике был срез от скальпеля. (...) Медико-социальная экспертиза снимала все ее ожоги на ручках, которые оставались после того, как ее связывали там. (...) В итоге ребенка я забрала обезвоженного, обессиленного, высохшего. Такое ощущение, что ребенок вышел из концлагеря», — заявила мать девочки, уточнив, что обратилась в полицию.

Как рассказала женщина, в 2019 году ее дочери поставили диагноз «умственная отсталость». В 2024 году ребенку снова потребовалась помощь специалиста из-за того, что она начала часто кричать без причины, ее отвезли в психдиспансер, где обещали провести полное обследование и ультразвуковое исследование внутричерепного давления.

Со слов матери, после того как она оставила дочь в медучреждении, навещать ребенка ей запретили, а дозвониться до врача, чтобы справиться о состоянии пациентки, стало сложно. Спустя три недели точного диагноза еще не было, и помимо этого, выяснилось, что у ребенка сменился врач. Тогда женщина решила забрать дочь из больницы.

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