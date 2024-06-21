Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 21 июня 2024Россия

Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

В Краснодарском крае мать инвалида обвинила психдиспансер в истязании дочери

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае мать 13-летней девочки-инвалида обвинила врачей психдиспансера в поселке Заречный в истязании дочери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

За время нахождения в диспансере девочка похудела на 10 килограммов, перестала узнавать близких, а на ее теле были порезы и ожоги, рассказала каналу мать девочки. По ее словам, в медучреждении состояние ребенка объяснили тем, что она сама себя ранила, а от еды отказывалась якобы из-за стоматита.

«На указательном пальчике был срез от скальпеля. (...) Медико-социальная экспертиза снимала все ее ожоги на ручках, которые оставались после того, как ее связывали там. (...) В итоге ребенка я забрала обезвоженного, обессиленного, высохшего. Такое ощущение, что ребенок вышел из концлагеря», — заявила мать девочки, уточнив, что обратилась в полицию.

Как рассказала женщина, в 2019 году ее дочери поставили диагноз «умственная отсталость». В 2024 году ребенку снова потребовалась помощь специалиста из-за того, что она начала часто кричать без причины, ее отвезли в психдиспансер, где обещали провести полное обследование и ультразвуковое исследование внутричерепного давления.

Со слов матери, после того как она оставила дочь в медучреждении, навещать ребенка ей запретили, а дозвониться до врача, чтобы справиться о состоянии пациентки, стало сложно. Спустя три недели точного диагноза еще не было, и помимо этого, выяснилось, что у ребенка сменился врач. Тогда женщина решила забрать дочь из больницы.

Ранее в Магадане родители воспитанников местного детсада обвинили его сотрудников в избиении детей, которые вернулись домой с синяками. Сотрудница учреждения стала отрицать, что причастна к этому. По ее версии, дети получили ушибы, когда прыгали на кроватях и упали с них.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине после переговоров Путина и Ким Чен Ына. Как на это ответит Россия?

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

      Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

      30 мужчин изнасиловали 16-летнюю туристку в отеле Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше