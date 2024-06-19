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16:51, 19 июня 2024Россия

Стало известно о скандале после возвращения детей из российского детсада с синяками

«Царьград»: в Магадане родители обвинили сотрудников детсада в избиении детей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Магадане родители воспитанников местного детсада обвинили его сотрудников в избиении детей, которые вернулись домой с синяками. О скандале стало известно «Царьграду».

По данным издания, на проблему обратила внимание одна из матерей, которая отвезла ребенка в травмпункт, где у него диагностировали ушибы. Женщина написала в родительский чат. Выяснилось, что другие родители тоже находили у своих детей похожие синяки. Родители заподозрили, что их могут избивать в детском саду. Сотрудница учреждения стала отрицать, что причастна к этому. По ее версии, дети получили ушибы, когда прыгали на кроватях и упали с них.

Тогда родители потребовали от руководства детского сада провести внутреннюю проверку, но им отказали. В администрации дошкольного учреждения заявили, что дети получили травмы не на территории детского сада, а их семьи якобы состоят на учете как неблагополучные. Региональный Следственный комитет в проверке инцидента также отказал, сославшись на недостаточность оснований. По версии следствия, синяки у детей не квалифицируются как побои. Как уточняет издание, после этой истории родители настаивали на установке камер в детском саду, но этого так и не сделали.

В мае 2023 года в Башкирии воспитательница детского сада до синяков избила ослушавшуюся ее девочку. Ее оштрафовали на пять тысяч рублей и уволили.

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      Елена Торубарова
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