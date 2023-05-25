В России воспитательница детского сада до синяков избила девочку за непослушание

В Башкирии воспитательница детского сада до синяков избила ослушавшуюся ее девочку

В Башкирии воспитательница детского сада до синяков избила ослушавшуюся ее девочку. Подробности истории, произошедшей в поселке Иглино, приводит сетевое издание «Уфа1.ру».

На происходящее в стенах учреждения мать девочки обратила внимание после того, как обнаружила на шее ребенка гематому. На расспросы девочка ответила, что педагог била ее по щекам. Женщина не поверила дочери и решила принять меры в том случае, если подобное повторится.

После того как девочка вновь пришла из сада с синяками, россиянка сообщила о случившемся заведующей. По словам женщины, руководство учреждения проигнорировало ее обращение. Тогда она пошла в суд.

Проведенная по делу экспертиза установила, что повреждения девочке были нанесены ногтями. При этом педагог утверждает, что ребенок «просто упал». По результатам рассмотрения дела воспитательницу признали виновной, оштрафовали на пять тысяч рублей и уволили. Девочку перевели в другую группу.

25 мая в другой расположенный в Башкирии детский сад приехали саперы. Силовиков вызвали воспитатели, которым показалась подозрительной написанная мелом на асфальте фраза, в которой упоминалась взрывчатка.