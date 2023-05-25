В российский детсад вызвали саперов из-за строчки из детской песни на асфальте

В Башкирии в детский сад вызвали саперов из-за строчки из детской песни на асфальте

В Башкирии в детский сад вызвали саперов из-за напугавшей воспитателей надписи мелом на асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Внимание персонала сада привлекла надпись «В нем сто граммов взрывчатки». Похожая строчка содержится в песне из советского мультфильма «Осторожно, обезьянки!».

Прибывшие на место полицейские проверили всю территорию сада и не нашли ничего подозрительного. Сотрудники пришли к выводу, что послание на асфальте оставил кто-то из воспитанников. Это подтверждают другие рисунки на асфальте, выполненные теми же малками.

В связи с инцидентом со всеми детьми и их родителями провели беседу.

Ранее в Иркутской области ребенок выпил зеленку в одном из частных детских садов. В это время воспитательница, предположительно, курила вейп.