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12:19, 25 мая 2023Россия

В российский детсад вызвали саперов из-за строчки из детской песни на асфальте

В Башкирии в детский сад вызвали саперов из-за строчки из детской песни на асфальте

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Башкирии в детский сад вызвали саперов из-за напугавшей воспитателей надписи мелом на асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Внимание персонала сада привлекла надпись «В нем сто граммов взрывчатки». Похожая строчка содержится в песне из советского мультфильма «Осторожно, обезьянки!».

Прибывшие на место полицейские проверили всю территорию сада и не нашли ничего подозрительного. Сотрудники пришли к выводу, что послание на асфальте оставил кто-то из воспитанников. Это подтверждают другие рисунки на асфальте, выполненные теми же малками.

В связи с инцидентом со всеми детьми и их родителями провели беседу.

Ранее в Иркутской области ребенок выпил зеленку в одном из частных детских садов. В это время воспитательница, предположительно, курила вейп.

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Алан Босиков
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