Российский ребенок выпил зеленку в частном детсаду

В Иркутской области ребенок выпил в зеленку в одном из частных детских садов

В Иркутской области в одном из частных детских садов ребенок выпил зеленку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, ребенок, который выпил спиртовую медицинскую жидкость, находился в группе, где воспитателем работает несовершеннолетняя россиянка. Авторы канала выяснили, что в здании дошкольного образовательного учреждения она курит вейп и записывает на видео жалобы на капризных детей. Одного из воспитанников девушка назвала «исчадьем ада».

Известно, что у сотрудницы частного детсада нет санитарной книжки и профильного образования для работы с детьми. Родители за месяц пребывания в детсаде платят от 13 до 17,5 тысяч рублей. Директор детского сада заявляла, что несовершеннолетняя воспитательница — это помощница со всеми необходимыми документами.

Ранее в Курской области две воспитательницы российского детского сада издевались над детьми во время кормления и попали на видео. После появившихся кадров администрация российского региона и региональное управление Следственного комитета проводят проверку.