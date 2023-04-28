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07:59, 28 апреля 2023Россия

Российский ребенок выпил зеленку в частном детсаду

В Иркутской области ребенок выпил в зеленку в одном из частных детских садов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутской области в одном из частных детских садов ребенок выпил зеленку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, ребенок, который выпил спиртовую медицинскую жидкость, находился в группе, где воспитателем работает несовершеннолетняя россиянка. Авторы канала выяснили, что в здании дошкольного образовательного учреждения она курит вейп и записывает на видео жалобы на капризных детей. Одного из воспитанников девушка назвала «исчадьем ада».

Известно, что у сотрудницы частного детсада нет санитарной книжки и профильного образования для работы с детьми. Родители за месяц пребывания в детсаде платят от 13 до 17,5 тысяч рублей. Директор детского сада заявляла, что несовершеннолетняя воспитательница — это помощница со всеми необходимыми документами.

Ранее в Курской области две воспитательницы российского детского сада издевались над детьми во время кормления и попали на видео. После появившихся кадров администрация российского региона и региональное управление Следственного комитета проводят проверку.

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Анастасия Шейкина
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