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12:42, 21 июня 2024Мир

Польский депутат рассказал подробности перестрелки на границе с Белоруссией

Депутат Виплер: польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией. Об этом сообщил депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер по итогам заседания Совета национальной безопасности республики, сообщает РИА Новости.

По его словам, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал подробные и четкие пояснения по этому инциденту, который был зафиксирован на записях с четырех камер видеонаблюдения.

«Это был не первый раз, когда эти солдаты неправильно использовали оружие. Коллеги их боялись, потому что они стреляли в направлении не только отступающей группы людей и уже были на белорусской стороне, но и в направлении, где были их коллеги-солдаты и пограничники», — отметил депутат.

Ранее группа мигрантов перешла границу Белоруссии и Польши, а военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады после предупредительных выстрелов в воздух в целях самообороны начали стрелять по земле, часть пуль попала в изгородь. Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за стрельбы солдат.

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