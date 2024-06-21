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00:30, 21 июня 2024Из жизни

Популярная порномодель перестала снимать откровенные видео и покрестилась

Фото: @hayleyvernon

Порномодель из Австралии объяснила свой отказ от съемок в откровенных видео. Об этом пишет Metro.

В 2020 году Хейли Вернон прославилась благодаря участию в телешоу Married At First Sight («Свадьба с первого взгляда»). На волне популярности она завела аккаунт на платформе OnlyFans и начала снимать порно.

В апреле женщина удалила свою страницу в OnlyFans. Она объявила, что два года шла к пониманию того, что порноиндустрия разрушает душу, а в середине июня приняла крещение. «Мое духовное путешествие началось несколько лет назад, а в последние два года я все больше склонялась к вере», — рассказала Вернон.

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Она осознала, что жила неправильно, так как порнокарьера удовлетворяла ее материальные потребности, однако «отнимала нечто незримое». «Гламур не стоит той изоляции, душевных терзаний и негатива, которым за него приходится платить», — сказал бывшая порномодель.

Вернон заявила, что теперь каждый аспект ее жизни стал лучше, а вера дала «прочную основу для движения вперед».

Ранее бывшая учительница из США, которая бросила преподавание ради порнокарьеры, заявила, что разочаровалась в этом выборе. Она сказала, что превратилась в абсолютного изгоя.

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      Никита Савин
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