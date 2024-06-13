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03:28, 13 июня 2024Из жизни

Бывшая учительница стала зарабатывать миллионы рублей на порно и разочаровалась

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Бывшая учительница из США, которая бросила преподавания ради порнокарьеры, разочаровалась в своем выборе. Об этом она рассказала в интервью St Louis Post-Dispatch.

32-летняя Меган Гейтер получила скандальную славу осенью 2023 года, когда ее уволили из школы города Сент-Клер, штат Миссури, за съемки порноконтента для платформы OnlyFans. Перед этим таким же образом работы лишилась Брианна Коппейдж из той же школы. Обе женщины не афишировали свои подработки и снимались в порно из-за низкого заработка, который не позволял им погасить кредиты на образование. При этом они не показывали в роликах своих лиц.

Гейтер призналась, что теперь зарабатывает около 22 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) в месяц на порно, однако новая карьера превратила ее в «абсолютного изгоя» в родном городе. «Многие говорят, что я должна быть счастлива. Но я никому не пожелаю такого прошлого года, как у меня. Я 12 лет училась, чтобы преподавать, а теперь всего этого нет, — говорит она. — Оглядываясь назад, а бы никому не советовала так поступать. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы заставила себя не делать этого».

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Порноактриса не держит зла на школу или коллег, однако разочарована тем, что кто-то выдал ее, хотя в роликах она не показывала лица. Она призналась, что осознавала риски, когда заводила аккаунт на OnlyFans, и даже советовалась с мужем по этому поводу. «Я знаю, что сделала свой выбор. Но, кто бы меня ни выдал, хочет спросить его: "Это было необходимо?" Что я сделала ему плохого, чтобы так поступать?» — задается вопросом Гейтер.

Кроме того, она рассказала, что столкнулась с жестокой критикой со стороны некоторых друзей и родственников, а множество пользователей сети ежедневно оскорбляют ее. Сейчас женщина вынуждена ходить к психологу, а двоих детей они с мужем отдали в школу в другом районе.

Заработанные на порно деньги Гейтер планирует потратить на продолжение образование и получения степени кандидата наук. В этом случае у нее появиться возможность преподавать в колледжах. «Мой совет — как следует подумайте о последствиях подобного шага. Рассматривайте эти последствия как свою реальность, потому что с вами случится то же самое, что и со мной. Вы согласны навсегда лишиться профессии?» — подытожила Гейтер.

В декабре 2023 года сообщалось, что в США уволили ректора Университета Висконсина в Ла-Кроссе после того, как выяснилось, что он вместе с женой участвовал в съемках порно для OnlyFans. 63-летний Джо Гоу, который возглавлял крупный вуз с 10 тысячами студентов с 2007 года, был отправлен в отставку единогласным решением совета.

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