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01:00, 21 июня 2024Ценности

Популярную певицу заметили в оголяющем тело платье

Популярную певицу Сашу Кибл заметили в оголяющем тело платье
Sasha Keable

Sasha Keable. Фото: Mario Mitsis / BACKGRID / Legion-Media

Британская певица Саша Кибл появилась на публике в откровенном наряде. Снимки папарацци публикует издание Daily Mail.

30-летнюю исполнительницу заметили на вечеринке V&A Summer Party в Лондоне в облегающем тело платье голубого цвета. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрировала оголенную грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера. В руках она держала серебристую сумку, а в качестве обуви выбрала бордовые босоножки.

В феврале дочь Кейт Мосс продемонстрировала грудь в прозрачном боди. Манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое изделие бренда Sportmax.

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      Карина Черных
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