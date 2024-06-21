Популярную певицу заметили в оголяющем тело платье

Популярную певицу Сашу Кибл заметили в оголяющем тело платье

Британская певица Саша Кибл появилась на публике в откровенном наряде. Снимки папарацци публикует издание Daily Mail.

30-летнюю исполнительницу заметили на вечеринке V&A Summer Party в Лондоне в облегающем тело платье голубого цвета. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрировала оголенную грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера. В руках она держала серебристую сумку, а в качестве обуви выбрала бордовые босоножки.

В феврале дочь Кейт Мосс продемонстрировала грудь в прозрачном боди. Манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое изделие бренда Sportmax.