Президент Азербайджана предложил прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Алиев предложил прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых предложил прекратить работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и связанных с ней институтов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Алиева, время для прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ пришло давно ввиду ее нефункциональности и необходимости «полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого».

До этого Алиев призывал упразднить Минскую группу ОБСЕ во время встречи с председателем организации, главой МИД Мальты Яном Боргом. По мнению азербайджанского лидера, то же самое стоит сделать и с другими «бездействующими структурами» ОБСЕ, к которым политик отнес Комитет по планированию высокого уровня и институт личного представителя председателя организации.