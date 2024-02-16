Алиев призвал упразднить Минскую группу ОБСЕ

Глава Азербайджана Алиев: Минскую группу ОБСЕ необходимо официально упразднить

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал официально упразднить Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.

С таким предложением он выступил во время встречи с действующим председателем организации, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом. Также, по мнению азербайджанского лидера, следует упразднить и другие «бездействующие структуры» ОБСЕ, к которым он отнес Комитет по планированию высокого уровня и институт личного представителя действующего председателя организации.

Алиев отметил, что они являются пережитками прошлого, а бюджет ОБСЕ лучше перенаправить на более важные проекты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос выхода РФ из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался. «Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — добавил министр.