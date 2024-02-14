Лавров оценил вероятность выхода России из ОБСЕ

Лавров: вопрос выхода России из ОБСЕ висит в воздухе, пока не обсуждался

Вопрос выхода России из Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Вероятность выхода из организации оценил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция идет на сайте портала «Дума ТВ».

«Насчет выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — отметил дипломат.