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14:22, 14 февраля 2024Мир

Лавров оценил вероятность выхода России из ОБСЕ

Лавров: вопрос выхода России из ОБСЕ висит в воздухе, пока не обсуждался

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Вопрос выхода России из Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Вероятность выхода из организации оценил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция идет на сайте портала «Дума ТВ».

«Насчет выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — отметил дипломат.

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      Семен Александров
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