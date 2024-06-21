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18:08, 21 июня 2024Бывший СССР

Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео

Опубликовано видео применения российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские военные использовали под Харьковом фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Видео ее применения было опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

Уточняется, что кадры были сняты в населенном пункте Липцы Харьковской области.

«По информации с мест, удар нанесен по расположению 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате были ликвидированы до 70 боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

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О первом применении российскими военными ФАБ-3000 стало известно 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Высокую точность атаки обеспечил модуль коррекции.

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      Екатерина Грищенко
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