Принц Уильям задумал выгнать своих детей из королевской семьи

Daily Beast: младших детей принца Уильяма выгонят из Букингемского дворца

Когда младшие дети принца Уильяма подрастут, им придется искать себе работу. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Инсайдеры утверждают, что принц Уильям задумал выгнать принца Луи и принцессу Шарлотту из Букингемского дворца. Им предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Единственный ребенок, которому гарантирована роль работающего члена королевской семьи, — это его старший сын Джордж, который в будущем унаследует корону.

По утверждению источников Daily Beast, Уильям надеется, что это поможет его детям избежать конфликтов, подобных его конфликту с младшим братом — принцем Гарри.

Хотя он и возлагает всю вину на Меган и Гарри, ему, конечно, понятно, что огромную роль в произошедшем сыграла вся система, построенная на идее, что один ребенок менее важен другого из-за обстоятельств рождения источник Daily Beast

Если посмотреть на других младших детей в королевской семье, то устроить свою жизнь на самом деле удалось только Эдварду и Анне. У Маргарет была довольно несчастная жизнь. Что с Гарри, мы все знаем. Можно не сомневаться, что Уильям и Катерина не хотели бы, чтобы история повторилась источник Daily Beast

Кейт Миддлтон и Уильям разорвали отношения с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те перебрались в США. Принца Уильяма называют одним из главных противников Гарри в королевской семье.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.