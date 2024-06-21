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19:45, 21 июня 2024Из жизни

Принц Уильям задумал выгнать своих детей из королевской семьи

Daily Beast: младших детей принца Уильяма выгонят из Букингемского дворца

Фото: Hollie Adams / Reuters

Когда младшие дети принца Уильяма подрастут, им придется искать себе работу. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Инсайдеры утверждают, что принц Уильям задумал выгнать принца Луи и принцессу Шарлотту из Букингемского дворца. Им предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Единственный ребенок, которому гарантирована роль работающего члена королевской семьи, — это его старший сын Джордж, который в будущем унаследует корону.

По утверждению источников Daily Beast, Уильям надеется, что это поможет его детям избежать конфликтов, подобных его конфликту с младшим братом — принцем Гарри.

Хотя он и возлагает всю вину на Меган и Гарри, ему, конечно, понятно, что огромную роль в произошедшем сыграла вся система, построенная на идее, что один ребенок менее важен другого из-за обстоятельств рождения

источник Daily Beast

Если посмотреть на других младших детей в королевской семье, то устроить свою жизнь на самом деле удалось только Эдварду и Анне. У Маргарет была довольно несчастная жизнь. Что с Гарри, мы все знаем. Можно не сомневаться, что Уильям и Катерина не хотели бы, чтобы история повторилась

источник Daily Beast
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Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

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      Олег Парамонов
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