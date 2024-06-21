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13:39, 21 июня 2024Культура

Продюсер раскрыл причину отказа Киркорова от концертов

Продюсер Дзюник: Киркоров отменил гастроли из-за скандала

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл причину отказа эстрадного певца Киркорова от концертов. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер усомнился в правдивости заявления артиста о том, что он устал и временно не хочет выходить на сцену. По мнению Дзюника, организаторы могли отказаться заниматься подготовкой концертов Киркорова из-за скандала с «голой вечеринкой». «Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы», — отметил он.

Дзюник предположил, что билеты на шоу артиста могут продаваться плохо. «Либо зрителей нет, либо люди не приехали на отдых в эти города», — пояснил он.

Ранее Киркоров заявил, что ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года не стоит. Он сообщил, что устал путешествовать по городам с концертами.

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      Мария Рюрикова
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