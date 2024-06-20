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08:01, 20 июня 2024Культура

Киркоров отказался выступать на юге России

Киркоров отказался от концертов на юге и заявил, что заколебался гастролировать
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Московским комсомольцем» заявил, что, что не намерен гастролировать этим летом.

Киркоров подчеркнул, что ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года не стоит. Певец объяснил, что в это время он будет сниматься в полнометражном фильме. Кроме того, артист примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Также Киркоров добавил, что устал путешествовать по городам с концертами. «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — заключил исполнитель.

Ранее певец в эфире шоу «Однажды» на НТВ признался, что иногда его посещают депрессивные мысли из-за уныния и апатии. «Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние — это смертный грех», — отметил Киркоров.

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      Юлия Мискевич
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