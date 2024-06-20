Киркоров отказался выступать на юге России

Киркоров отказался от концертов на юге и заявил, что заколебался гастролировать

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Московским комсомольцем» заявил, что, что не намерен гастролировать этим летом.

Киркоров подчеркнул, что ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года не стоит. Певец объяснил, что в это время он будет сниматься в полнометражном фильме. Кроме того, артист примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Также Киркоров добавил, что устал путешествовать по городам с концертами. «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — заключил исполнитель.

Ранее певец в эфире шоу «Однажды» на НТВ признался, что иногда его посещают депрессивные мысли из-за уныния и апатии. «Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние — это смертный грех», — отметил Киркоров.