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12:51, 10 июня 2024Культура

Киркоров раскрыл причины непростого периода в жизни

Филипп Киркоров пожаловался на психологические проблемы из-за внезапного уныния

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Однажды» на НТВ признался, что иногда его посещают депрессивные мысли из-за уныния и апатии.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние — это смертный грех», — отметил Киркоров.

По словам артиста, у него никогда не было психоаналитика, и все свои психологические трудности он решает самостоятельно. Музыкант рассказал, что успокаивается, напоминая себе о детях, успешной карьере, достаточном количестве имущества и денег. По его мнению, неудачи появляются в его жизни не просто так, а с благой целью.

«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», — пояснил артист.

Киркоров также посетовал, что не может оградить своих детей — Мартина и Аллу-Викторию — от социальных сетей. По словам певца, ему приходится объяснять детям, что его жизнь в медиапространстве отличается от реальности, так как ведение соцсетей — часть работы шоумена.

Ранее Киркоров высказался о будущем своих детей.

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      Денис Рузаев
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