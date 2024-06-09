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21:27, 9 июня 2024Культура

Киркоров высказался о будущем своих детей

Киркоров заявил, что не намерен содержать своих детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что не намерен содержать своих детей, когда они вырастут, передает Ura.ru.

Он пояснил, что собирается обеспечить детям хорошее образование, однако себе на жизнь, по мнению исполнителя, его сын и дочь должны зарабатывать сами. «Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», — заявил певец.

У Филиппа Киркорова двое детей: 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартин. Ранее стало известно, что артист отправил их учиться за границу.

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      Марина Совина
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