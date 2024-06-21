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20:52, 21 июня 2024Наука и техника

Впервые обнаружена уникальная пара квазаров

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена пара сливающихся квазаров

Фото: NASA images / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Эхимэ в Японии впервые обнаружили пару сливающихся древних квазаров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Квазары, являющиеся чрезвычайно активными и сверхъяркими галактическими ядрами, обычно встречаются в одиночном состоянии. Уникальное открытие было сделано с помощью камеры и спектрографа для слабых объектов на телескопе Subaru и спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Gemini на телескопе Gemini North.

Пара квазаров вошла в состояние слияния всего через миллиард лет после Большого взрыва, в эпоху реионизации. Предполагается, что в этот период слияния квазаров происходили постоянно, однако среди 300 квазаров, найденных на соответствующем расстоянии, до сих пор не было обнаружено парных объектов.

Квазары в этой паре имеют массу более 100 миллионов солнечных масс каждый. Они соединены газовым мостом, указывающим на масштабное слияние двух галактик. Процесс столкновения может занять миллионы или даже миллиарды лет. Ученые предполагают, что подобные явления могли сыграть ключевую роль в создании структуры современной Вселенной из-за ионизации гигантских облаков водорода.

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      Александр Еникеев
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