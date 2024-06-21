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07:01, 21 июня 2024Мир

Раскрыты подробности о размещении ядерного оружия США в Британии

ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии продолжается

Фото: Unsplash

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт прокомментировал
процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании. Ее слова приводит РИА Новости.

Бернетт раскрыл подробности о размещении ядерного оружия США в Британии и подчеркнул, что подготовка еще идет.

«Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании», — отметил он.

По словам эксперта, с 2021 года Лондон перестал сохранять прозрачность в отношении своего ядерного оружия, его числа и уровня совершенствования.

Ранее США и Китай провели переговоры по ядерному оружию. По данным Reuters, беседа американских и китайских делегаций состоялась еще в марте в Шанхае.

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      Марина Совина
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