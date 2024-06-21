Раскрыты подробности о размещении ядерного оружия США в Британии

ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии продолжается

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт прокомментировал

процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании. Ее слова приводит РИА Новости.

Бернетт раскрыл подробности о размещении ядерного оружия США в Британии и подчеркнул, что подготовка еще идет.

«Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании», — отметил он.

По словам эксперта, с 2021 года Лондон перестал сохранять прозрачность в отношении своего ядерного оружия, его числа и уровня совершенствования.

Ранее США и Китай провели переговоры по ядерному оружию. По данным Reuters, беседа американских и китайских делегаций состоялась еще в марте в Шанхае.