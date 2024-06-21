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05:43, 21 июня 2024Мир

США и Китай провели переговоры по ядерному оружию

Reuters: США и КНР впервые за 5 лет возобновили полуофициальные переговоры по ЯО

Фото: Pool / Reuters

США и Китай впервые за пять лет провели переговоры «второго трека» — между экспертами и бывшими официальными лицами — по ядерным вооружениям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, беседа американских и китайских делегаций состоялась в марте в Шанхае. В ходе переговоров представители КНР пообещали, что не станут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня. Они выразили уверенность в способности одержать победу в конфликте без использования ядерного оружия.

Ранее советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в последние несколько месяцев Китай показывает более высокую готовность к взаимодействию с США по вопросам распространения вооружений и контроля над ними. Он отметил, что это говорит о зарождении подобных переговоров с Пекином.

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      Марина Совина
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