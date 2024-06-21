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16:39, 21 июня 2024Экономика

Россиянам пришлось подпирать крышу шкафом из-за протечки

Жителям дома в Севастополе пришлось подпирать крышу шкафом из-за ливней

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Жителям пятиэтажного дома в Севастополе приходится подпирать крышу шкафом из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Перекрытие расположенного на улице Симонок многоквартирного дома обрушилось из-за ливня в субботу, 15 июня. По словам проживающей на последнем этаже женщины, вода проникла в квартиру, поэтому ей пришлось собирать ее ведрами и тазами. Россиянка рассказала, что бетон на крыше треснул еще в 2021 году.

Управляющая компания (УК) «Север» заделала дыры монтажной пеной и поставила подпорки под плиты, однако это не решило проблему. В УК заявили, что при строительстве дома в 2007 году была допущена ошибка, но на ее исправление нужно 22 миллиона рублей, которых у компании нет.

Ранее жители дома в центре Челябинска пожаловались на щели в стенах размером с ладонь. По словам жителей квартиры, трещины образовались в ванной комнате рядом со шкафом, под плинтусами и пластиковыми панелями.

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      Мария Черкасова
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