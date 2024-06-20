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18:55, 20 июня 2024Экономика

В российском городе в стенах дома образовались трещины толщиной с ладонь

В Челябинске в стенах дома образовались трещины толщиной с ладонь

Фото: Mick Haupt / Unsplash

Жители дома в центре Челябинска жалуются на щели в стенах. В толщину трещины достигают размера ладони, пишет «Вечерка».

Трещины образовались в ванной комнате одной из квартир на первом этаже. Подозрения начали возникать у новоселов еще на этапе ремонта. «Здесь был советский ящик. За ним, естественно, мы не могли увидеть, что там происходит. Бывший собственник просто промолчал, а там стена отошла от потолка. Мы тоже не сразу заметили. Однажды включили свет в ванной — ох!» — вспоминает хозяйка жилплощади. Она обнаружила щели не только рядом со шкафом, но и под плинтусами и пластиковыми панелями.

Дальнейший осмотр подтвердил критическое состояние всей комнаты и еще двух близких к ней стен. «Стены в аварийном состоянии, где-то есть отклонения от вертикали. Кирпичные столбики, на которые опираются лаги, тоже разрушены», — пояснил специалист. Экспертиза выявила причину повреждений — как оказалось, дело в техническом подполье.

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Подвальные кирпичные столбики, на которые опираются пол и стены, серьезно разрушены, некоторые из них рухнули. Без опоры не только трескаются стены, но и прогибаются лаги пола. По мнению экспертов, любой ремонт на самой жилплощади возымеет лишь временный эффект. В управляющей компании на обвинения жильцов отвечают, что не в курсе происхождения этих конструкций. Там отметили, что доступ в подполье был лишь у владельца квартиры. В то же время по регламенту подвал остается общим имуществом, а, значит, и ремонтировать его должна обслуживающая организация. За самовольный ремонт жильцов могут оштрафовать. «Нам говорят: это ваши стены. Мы согласны, по закону это так. Но мы не можем на данный момент провести ремонт, потому что нам стены не на что ставить, нет места опирания», — делится хозяйка.

В УК настаивают на том, что повреждений и аварийных ситуаций на каких-либо системах в доме зафиксировано не было, а прежние собственники с жалобами не обращались. Споры затянулись на девять месяцев. Квартировладельцы собираются подать в суд. По словам жильцов, это не единственный предмет разногласий с коммунальщиками. Подъезды требуют ремонта, территория дома не убирается, а зимой отсутствует отопление.

Ранее в другом российском городе без отопления по стенам квартиры местной жительницы пошли трещины. С сыном-инвалидом проживать в таких условиях невозможно, сетует она.

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      Виктория Клабукова
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