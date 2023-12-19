Без отопления в квартире россиянки по стенам пошли трещины

В Чите из-за отсутствия отопления в квартире треснула стена

В Чите из-за отсутствия отопления по стенам квартиры пошли трещины. Ребенку с ограниченными возможностями жить в таких условиях невозможно, жалуется местная жительница. О ситуации в российском городе сообщает телеканал «Забайкалье».

Светлана с сыном получили эту квартиру от администрации в прошлом году. Жилье нуждается в ремонте, проводка и санузел находятся в плачевном состоянии. В суровые морозы температура в квартире едва доходит до 11 градусов тепла, в ванной и вовсе — до 8 градусов. По полу квартиры дует ветер. Стены прогреваются до 9 градусов. Светлана пытается утеплять их подручными средствами, но безуспешно. Из-за проблем с отоплением на кухне по всей стене кухни пошла трещина.

По мнению жильцов дома, сложности с отоплением начались после капитального ремонта в подвале. Подрядчик не завершил его вовремя, а управляющая компания отказалась принять работу из-за жалоб собственников. Активисты Народного фронта планируют провести экспертизу в доме читинки и добиться того, чтобы ее жилье утеплили.

Ранее в Тольятти коммунальщики решили добывать криптовалюту за счет жильцов. Майнинговую ферму обнаружили в подвале. Прежде домовладельцы страдали от перебоев с отоплением.