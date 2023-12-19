Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:32, 19 декабря 2023Среда обитания

Без отопления в квартире россиянки по стенам пошли трещины

В Чите из-за отсутствия отопления в квартире треснула стена

Фото: Алексей Романов / РИА Новости

В Чите из-за отсутствия отопления по стенам квартиры пошли трещины. Ребенку с ограниченными возможностями жить в таких условиях невозможно, жалуется местная жительница. О ситуации в российском городе сообщает телеканал «Забайкалье».

Светлана с сыном получили эту квартиру от администрации в прошлом году. Жилье нуждается в ремонте, проводка и санузел находятся в плачевном состоянии. В суровые морозы температура в квартире едва доходит до 11 градусов тепла, в ванной и вовсе — до 8 градусов. По полу квартиры дует ветер. Стены прогреваются до 9 градусов. Светлана пытается утеплять их подручными средствами, но безуспешно. Из-за проблем с отоплением на кухне по всей стене кухни пошла трещина.

Материалы по теме:
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить» Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
15 января 2018
Соседи из ада Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Соседи из адаИнтеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
19 февраля 2018
За гранью Как противостоять террору квартирных хозяев
За граньюКак противостоять террору квартирных хозяев
7 марта 2018

По мнению жильцов дома, сложности с отоплением начались после капитального ремонта в подвале. Подрядчик не завершил его вовремя, а управляющая компания отказалась принять работу из-за жалоб собственников. Активисты Народного фронта планируют провести экспертизу в доме читинки и добиться того, чтобы ее жилье утеплили.

Ранее в Тольятти коммунальщики решили добывать криптовалюту за счет жильцов. Майнинговую ферму обнаружили в подвале. Прежде домовладельцы страдали от перебоев с отоплением.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

      Шойгу сообщил об увеличении числа контрактников

      США заявили о намерениях обсуждать с Россией вопросы обмена Гершковича и Уилана

      Путин отменил комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников

      Зеленский ответил на вопрос о планах поменять военное руководство

      Во Франции озвучили сроки начала обучения первых украинских пилотов

      Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

      Зеленский заявил об опасениях в случае избрания Трампа главой США

      Минтруд предложил позволить всем россиянам бесплатно переобучаться

      Зеленский озвучил еще одну причину неудачи контрнаступления ВСУ на юге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости