Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:37, 19 декабря 2023Среда обитания

Коммунальщики в российском городе решили майнить криптовалюту за счет жильцов

В Тольятти управляющая компания решила майнить криптовалюту за счет жильцов дома

Фото: Unsplash

В Тольятти управляющая компания (УК) решила майнить криптовалюту за счет жильцов многоквартирного дома в ЖК «Солнечный». Ферму, доход от которой, предположительно, получали коммунальщики, обнаружили в подвале здания, пишут «Известия».

По словам жительницы дома, идея проверить подвал на наличие такого оборудования пришла после увиденного во «ВКонтакте» поста о том, что в соседнем доме нашли майнинговую ферму.

«Мы спустились в подвал и обнаружили, что там есть закрытое на замок помещение, о котором никто ничего не знал. Мы заглянули в щель, просунули телефон, сняли на видео и увидели, что там действительно стоит что-то очень похожее на майнинговую ферму, и у нас отсутствует отопление», — рассказала женщина. Она уточнила, что в 2022 году такого помещения в подвале не было.

Материалы по теме:
«На просмотры приходит по сто человек» Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
28 ноября 2023
Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?
Россияне почти перестали покупать жилье.Ждать ли снижения цен на квартиры?
4 декабря 2023

Россиянка добавила, что температура в квартирах сейчас опустилась до 16-18 градусов Цельсия. По словам пострадавшей, жильцы обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, но проникнуть в закрытое подвальное помещение полицейские не сумели.

Жительница дома также рассказала о слухах, что УК хочет обанкротиться и уже подала для этого документы. Собственники квартир боятся, что все долги останутся на них, а отключить оборудование от общедомовых коммуникаций просто так не получится — для этого нужен грамотный инженер.

Ранее коммунальщики в Москве приехали убирать снег во дворе и сломали шлагбаум. По словам местных жителей, это был первый приезд снегоуборочной техники за два последних месяца. За установку шлагбаума они платили из собственного кармана, поэтому оплачивать ремонт должны коммунальщики, уверены москвичи.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      В России начали исполнять последнюю просьбу солдата Рудакова

      Женщина забыла имя отца своей дочери и нашла его через восемь лет после родов

      Названы разрушающие зубную эмаль продукты

      Батрутдинов высказался о женитьбе

      Средства ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на российский регион

      Союзники США усомнились в надежности Вашингтона из-за конфликта на Украине

      Стало известно о снарядном голоде ВСУ под Донецком

      Названы самые популярные в России премиум-автомобили из Китая

      Премьер Ирландии индийского происхождения пожаловался на миграционный кризис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости