Коммунальщики в российском городе решили майнить криптовалюту за счет жильцов

В Тольятти управляющая компания решила майнить криптовалюту за счет жильцов дома

В Тольятти управляющая компания (УК) решила майнить криптовалюту за счет жильцов многоквартирного дома в ЖК «Солнечный». Ферму, доход от которой, предположительно, получали коммунальщики, обнаружили в подвале здания, пишут «Известия».

По словам жительницы дома, идея проверить подвал на наличие такого оборудования пришла после увиденного во «ВКонтакте» поста о том, что в соседнем доме нашли майнинговую ферму.

«Мы спустились в подвал и обнаружили, что там есть закрытое на замок помещение, о котором никто ничего не знал. Мы заглянули в щель, просунули телефон, сняли на видео и увидели, что там действительно стоит что-то очень похожее на майнинговую ферму, и у нас отсутствует отопление», — рассказала женщина. Она уточнила, что в 2022 году такого помещения в подвале не было.

Россиянка добавила, что температура в квартирах сейчас опустилась до 16-18 градусов Цельсия. По словам пострадавшей, жильцы обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, но проникнуть в закрытое подвальное помещение полицейские не сумели.

Жительница дома также рассказала о слухах, что УК хочет обанкротиться и уже подала для этого документы. Собственники квартир боятся, что все долги останутся на них, а отключить оборудование от общедомовых коммуникаций просто так не получится — для этого нужен грамотный инженер.

Ранее коммунальщики в Москве приехали убирать снег во дворе и сломали шлагбаум. По словам местных жителей, это был первый приезд снегоуборочной техники за два последних месяца. За установку шлагбаума они платили из собственного кармана, поэтому оплачивать ремонт должны коммунальщики, уверены москвичи.