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07:02, 21 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на электроэнергии

Эксперт Суркова: для экономии нужно использовать режимы энергоэффективности
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Сэкономить на электроэнергии поможет отключение не работающих постоянно приборов от сети и использование режимов энергоэффективности. Эти и другие способы потратить меньше на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россиянам раскрыла эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист напомнила, что приборы, постоянно подключенные к сети, но при этом активно не использующиеся, тоже потребляют энергию: так, кондиционер в режиме ожидания тратит один киловатт-час, а телевизор — 0,7. Для снижения потребления электричества Суркова посоветовала использовать специальные устройства управления энергопотреблением: они автоматически отключают неиспользуемые бытовые приборы и активируют их при необходимости.

Еще один способ серьезно сэкономить электричество — заменить холодильник. Эксперт пояснила, что по сравнению с устаревшими моделями современные устройства потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию более эффективных компрессоров и изоляции. «При покупке новых электрических приборов следует обращать внимание на этикетку. На ней указан класс энергопотребления. Наиболее эффективными являются приборы самых высоких классов, например, A+++, A++, A+», — уточнила Суркова.

Что касается осветительных приборов, то самыми энергозатратными являются лампы накаливания, потребляющие большое количество электричества при малой эффективности. В целях экономии на оплате «коммуналки» специалист порекомендовала заменить их светодиодными и компактными люминесцентными лампами.

Днем ранее россиянам рассказали как оформить ипотеку по максимально выгодным условиям.

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      Полина Кислицына
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