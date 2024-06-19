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09:50, 19 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы сделать ипотеку выгоднее

Финэксперт Волкова: ипотечную страховку выгоднее оформлять самостоятельно
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Оформление страховки самостоятельно, а не через банк, поможет сделать ипотеку выгоднее. Об этом и других способах сэкономить заемщикам по жилищным кредитам рассказала финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.ru».

«Стоимость страховки, предложенной банком, часто выше, чем у сторонних страховых компаний, аккредитованных банком. Выбор более дешевой страховки снизит вашу финансовую нагрузку», — рассказала эксперт.

Перед оформлением ипотеки специалистка посоветовала детально проанализировать рынок — в том числе выяснить, подходит ли потенциальный покупатель жилья под одну из льготных госпрограмм. «Также важно оценить долгосрочные перспективы объекта недвижимости и выявить возможные скрытые комиссии банков», — добавила Волкова.

Кроме того, сократить расходы поможет сотрудничество с одним и тем же банком — например, через который получаете зарплату. Финансовая организация может сделать таким клиентам скидку на процентную ставку по ипотеке. «Даже небольшое снижение ставки, например на 0,5 процента, может значительно уменьшить общую сумму переплаты по кредиту», — подчеркнула эксперт.

Волкова также посоветовала рассмотреть траншевую ипотеку, выбирать оптимальный срок кредита, делать большой первоначальный взнос и запрашивать рефинансирование на более выгодных условиях.

Ранее стало известно, что крупные российские банки начали прекращать прием заявок на льготную ипотеку на новостройки под восемь процентов. Такое решение уже приняли Промсвязьбанк (ПСБ), МТС Банк и ряд других кредитных организаций.

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      Нина Ташевская
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