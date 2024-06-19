Российские банки начали прекращать прием заявок на льготную ипотеку

РБК: крупные российские банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку

Крупные российские банки начали прекращать прием заявок от клиентов-физлиц на льготную ипотеку под 8 процентов на новостройки. Об этом пишет РБК.

Массовая госпрограмма кредитов на жилье должна завершиться 1 июля, но финансовые организации перестали обрабатывать обращения раньше. Промсвязьбанк (ПСБ), например, принял такое решение с 18 июня, а МТС Банк собирается прекратить принимать заявки с 19 июня. Некоторые другие кредитные организации пошли на это еще раньше.

В МТС Банке заявили, что ипотека не является ключевым продуктом в стратегии финансового учреждения. «Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку. Банк сейчас уже сформировал пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам», — пояснили в пресс-центре банка.

Ранее член Общественной палаты Москвы Надежда Косарева назвала льготную ипотеку на новостройки со ставкой восемь процентов абсолютно неэффективной программой. Эксперт отметила, что за время ее реализации заметно выросли цены на жилье — это свело на нет весь положительный эффект.