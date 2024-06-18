Льготную ипотеку в России назвали абсолютно неэффективной

Член ОП Москвы Косарева назвала льготную ипотеку на новостройки неэффективной

Президент Фонда «Институт экономики города», член Общественной палаты (ОП) Москвы Надежда Косарева назвала льготную ипотеку на новостройки в России под восемь процентов абсолютно неэффективной программой. Ее слова приводит «Говорит Москва».

«Действительно, 1 июля заканчивается основная программа льготной ипотеки на первичном рынке жилья. Судя по открытой информации, скорее всего, она будет существенно сокращена либо вообще отменена по каким-то там другим параметрам. Хотя, на мой взгляд как эксперта, вообще эта программа была абсолютно неэффективная», — заявила эксперт.

Косарева пояснила, что за время реализации программы заметно выросли цены на жилье — это свело на нет весь положительный эффект от льготной ипотеки. «Поэтому решение, на мой взгляд, сложное, и оно окажет, конечно, отрицательное воздействие на рынок, но оно абсолютно правильное», — добавила специалистка.

Ранее вице-президент Банка «Дом.рф» Антон Медведев спрогнозировал, что на фоне отмены льготной ипотеки выдача кредитов на жилье в России может упасть на 35 процентов по сравнению с показателями 2023 года.