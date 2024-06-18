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17:07, 18 июня 2024Экономика

Льготную ипотеку в России назвали абсолютно неэффективной

Член ОП Москвы Косарева назвала льготную ипотеку на новостройки неэффективной

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент Фонда «Институт экономики города», член Общественной палаты (ОП) Москвы Надежда Косарева назвала льготную ипотеку на новостройки в России под восемь процентов абсолютно неэффективной программой. Ее слова приводит «Говорит Москва».

«Действительно, 1 июля заканчивается основная программа льготной ипотеки на первичном рынке жилья. Судя по открытой информации, скорее всего, она будет существенно сокращена либо вообще отменена по каким-то там другим параметрам. Хотя, на мой взгляд как эксперта, вообще эта программа была абсолютно неэффективная», — заявила эксперт.

Косарева пояснила, что за время реализации программы заметно выросли цены на жилье — это свело на нет весь положительный эффект от льготной ипотеки. «Поэтому решение, на мой взгляд, сложное, и оно окажет, конечно, отрицательное воздействие на рынок, но оно абсолютно правильное», — добавила специалистка.

Ранее вице-президент Банка «Дом.рф» Антон Медведев спрогнозировал, что на фоне отмены льготной ипотеки выдача кредитов на жилье в России может упасть на 35 процентов по сравнению с показателями 2023 года.

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      Нина Ташевская
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